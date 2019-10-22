"سلالم الجوكر" أصبحت مزارا للسياح في نيويورك

حول عشاق فيلم الحركة والجريمة "الجوكر" سلالم في برونكس في نيويورك إلى معلم يتسابقون للتصوير فيه، وهو المعلم ذاته الذي التقطت فيه مشاهد عرضت في الفيلم.

وظهر بطل الفيلم خواكين فينيكس في مشهد على السلالم وهو يرقص على أنغام أغنية (Rock n roll part 2) للمغني غاري غيلتر.

ونشر العديد من متابعي الفيلم والمعجبين بشخصية "الجوكر" صورا لهم وهم يحاولون تقمص حركات الممثل على السلالم.

ويجسد واكين فينيكس شخصية الجوكر، ألد أعداء "باتمان" في سلسلة الكتب المصورة الشهيرة، إذ أن شخصيته وحيدة مضطربة تتعرض لتنمر وصعوبات جعلته يصبح ما هو عليه.

وشارك في بطولة الفيلم الذي لا يزال يتصدر إيرادات السينما في أميركا، وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي، وهو من إخراج تود فيلبس.

وحصل الفيلم على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي الذي أُعلنت جوائزه في سبتمبر.