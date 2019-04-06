سلامة: المؤتمر الجامع سيعقد في موعده

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة السبت أن المؤتمر الوطني المقرر خلال نيسان/أبريل الجاري، سينعقد رغم الهجوم الذي أطلقه خليفة حفتر ضد العاصمة طرابلس.

وقال سلامة في مؤتمر صحافي في طرابلس "نحن مصرون على عقد" المؤتمر بين الأطراف الليبية "في ميعاده" المقرر بين 14 و16 أبريل، "إلا إذا أرغمتنا ظروف قاهرة"، مضيفاً "نريد أن نطمئن الليبيين أننا باقون إلى جانب الشعب لإنجاح العملية السياسية دون اللجوء إلى التصعيد".

وكان مجلس الأمن قد دعا ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" إلى وقف كل تحركاته العسكرية، وكل الأطراف الليبية الأخرى إلى وقف الأنشطة القتالية، مشددا في بيان صدر بإجماع أعضائه على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص غسان سلامة للتهدئة واستئناف المسار السياسي في ليبيا.

وأعرب مجلس الأمن في بيان صدر بعد اجتماع استمع فيه إلى سلامة عن "القلق العميق من الأنشطة العسكرية في طرابلس التي تهدد استقرار ليبيا والوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل للأزمة".

وبدأت القوات الموالية لحفتر الخميس هجوما بهدف السيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج والمدعومة من المجتمع الدولي. وأمر السراج القوات التابعة للحكومة وحلفاءها من الفصائل بالتصدي للقوات المهاجمة.

المصدر: وكالات