سلامة يأمل بإجراء انتخابات ليبية في يونيو

يتطلع مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة إلى محاولة أخرى لإجراء انتخابات ليبية في حزيران/يونيو 2019 بعد إلغاء خطة لتنظيمها في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وقال سلامة في تصريحات لوكالة رويترز قبل انطلاق مؤتمر حول الأزمة الليبية تحتضنه مدينة باليرمو الإيطالية، إن على الليبيين أولا عقد مؤتمر وطني في أوائل عام 2019 لتحديد شكل الانتخابات.

ويهدف اجتماع باليرمو الذي تشارك فيه معظم أطراف النزاع في ليبيا، إلى إعطاء دفعة لخطة جديدة للأمم المتحدة. وقال المبعوث الدولي الأسبوع الماضي إن الخطة قد تشمل إجراء انتخابات في الربيع من دون الخوض في تفاصيل.

وأكدت مصادر ليبية مقربة من المشير خليفة حفتر لموفد "الحرة" إلى باليرمو أن القائد العسكري في طريقه إلى عاصمة صقلية للمشاركة في القمة المصغرة التي يعقدها رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي على هامش مؤتمر ليبيا في باليرمو، تضم تونس والجزائر ومصر والسودان وتشاد.

وقالت مصادر إعلامية إيطالية إن كونتي قرر عقد القمة المصغرة كحل وسط يضمن حضور حفتر الذي رفض المشاركة في مؤتمر تحضره قطر وأطراف ليبية يعتبرها إرهابية.