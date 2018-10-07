سلسلة انفجارات تهز بغداد

شهدت العاصمة العراقية بغداد الأحد سلسلة انفجارات متزامنة استهدفت مناطق سكنية وتجارية وأسفرت عن مقتل عنصر أمن وإصابة نحو 24 شخصا بينهم جنديان.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر أمنية قولها إن عبوة ناسفة انفجرت قرب نقطة تفتيش تابعة للجيش للعراقي في قضاء أبو غريب وأسفرت عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.

وأضافت المصادر الأمنية أن ستة انفجارات أخرى استخدمت فيها عبوات ناسفة استهدفت مناطق الشعلة والكاظمية وأبو دشير وجكوك وسبع أبكار واليوسفية وأسفرت عن إصابة 22 شخصا بجروح.

وتأتي هذه التفجيرات بعد عدة أشهر من الهدوء الأمني الملحوظ الذي شهدته بغداد، لكنها تزامنت مع حوادث اغتيال وحالات وفاة غامضة طالت ناشطات ونساء معروفات في المجتمع العراقي.