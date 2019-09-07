سلسلة تفجيرات تستهدف محتفلين بذكرى عاشوراء في بغداد

أفادت وسائل إعلام محلية عراقية، السبت، بأن سلسلة انفجارات بعبوات ناسفة هزت عدة مناطق في بغداد واستهدفت زائرين كانوا يستعدون لإحياء ذكرى عاشوراء التي توافق 10 سبتمبر الجاري.

ونقلت الوكالة الوطنية للأنباء عن مصدر أمني قوله إن "الانفجارات وقعت في مناطق الطالبية والبلديات والشرطة الرابعة على التوالي مستهدفة جموع المصلين ومواكب العزاء الحسيني".

وأضاف المصدر أن الهجمات أوقعت عددا من الجرحى وبعض الأضرار المادية.

وذكرت مصادر أمنية في وقت سابق السبت، أن ثلاثة على الأقل من أفراد قوات الأمن العراقية ومدنيا قتلوا في ثلاث هجمات منفصلة نفذها مسلحون.

ولقي ضابط في الجيش وجندي حتفهما وأصيب جندي آخر عندما انفجرت عبوة ناسفة كانوا يحاولون إبطال مفعولها داخل منزل في مجمع العدنانية التابع لناحية القحطانية ضمن قضاء سنجار شمال غربي الموصل.

وقال مصدر أمني إنهم كانوا يعملون على تطهير المنطقة "من مخلفات داعش تمهيدا لعودة النازحين وإن المنزل كان من مخلفات الحرب".

وفي محافظة ديالى، قتل قناص ضابطا في المخابرات في منطقة الوقف شمال شرقي بعقوبة عاصمة المحافظة، كما قتل مدني جراء انفجار قنبلة داخل سيارته في منطقة غربي مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.