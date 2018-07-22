سلسلة زلازل تهز إيران

تعرضت إيران لسلسلة من الزلازل المعتدلة والخفيفة الأحد وسط تقارير عن إصابة 26 شخصا بجروح طفيفة في أحد المواقع.

أولها كان بقوة 4.6 درجة وضرب بلدة رويدار في محافظة هرمزجان في وقت مبكر الأحد على بعد 940 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة طهران.

تلا ذلك هزة أرضية قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوتها بنحو 5.4 درجات.

وفي فترة ما بعد الظهر هز زلزال بقوة 5.9 درجة منطقة في غرب إيران بالقرب من الحدود مع العراق في محافظة كرمانشاه.

وكانت الزلازل الثلاثة ضحلة على عمق أقل من 10 كيلومترات ما يجعلها أكثر عرضة لإحداث أضرار.

وتقع إيران على خطوط صدع رئيسية وهي عرضة للزلازل بشكل دوري.

وضرب زلزال بقوة 7.2 درجة غرب إيران في تشرين ثاني/نوفمبر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.