سلسلة متاجر 'سيرز' تشهر إفلاسها

أعلنت سلسلة متاجر "سيرز" الأميركية العملاقة والتي تلاقي صعوبات في مواجهة التجارة الإلكترونية، الاثنين إفلاسها في بيان وزع على وسائل الإعلام.

ووضعت مجموعة "سيرز هولدينغز" التي تأسست في 1886 وكانت رائدة في مجال المتاجر الكبرى، نفسها تحت الفصل 11 من القانون الأميركي حول الإفلاس.

وقالت المجموعة إنها "تنوي اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلتها في أسرع وقت ممكن وتتعهد اتباع خطة لعملية إعادة تنظيم تمتد على فترة قصيرة جدا".

كما أعلنت "سيرز هولدينغز" التي تمتلك سلسلة متاجر "سيرز ستورز" و"كمارت" عن إغلاق 142 من محلاتها قبل نهاية العام الجاري. وستغلق أيضا بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 46 محلا بعد 103 متاجر أخرى أغلقت في ربيع 2018.

وأصبح ادوارد لامبرت رئيس مجلس إدارة المجموعة ومديرها العام، رئيسا لمجلس الإدارة فقط بينما يتولى الإدارة "مكتب لرئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة".

وتعاني هذه الشبكة من المحلات التجارية المنتشرة أيضا خارج حدود الولايات المتحدة من ديون كبيرة وتواجه منافسة التجارة الإلكترونية خصوصا من قبل المجموعة العملاقة "أمازون".

ويشكل إفلاس "سيرز" رمزا للتغيير في أسلوب الاستهلاك ويترافق مع تراجع المراكز التجارية.