سلطات الهجرة: وفاة طفل من غواتيمالا

قالت سلطات الهجرة الأميركية إن طفلا بعمر ثماني سنوات من غواتيمالا توفي الثلاثاء بينما كان تحت وصاية الحكومة في ولاية نيومكسيكو.



وأفادت "إدارة الجمارك وحماية الحدود" بأن الطفل توفي بعيد منتصف ليل الثلاثاء بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أنه كان قد أظهر "علامات مرض محتمل" يوم الإثنين وتم نقله مع والده إلى مستشفى في نيو مكسيكو.



ولفتت إلى أنه تم تشخيص حالته بالإصابة بالرشح والحمى، وتم إعطاؤه أدوية وأطلق سراحه بعد ظهر الإثنين.



وقالت الإدارة إن الطفل أعيد إلى المستشفى مساء الإثنين بعد إصابته بالغثيان والقيء، مشيرة إلى أنه توفي بعد ساعات فقط.



