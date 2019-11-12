سلطنة عمان.. مصرع ستة آسيويين غرقا جراء الأمطار الغزيرة

لقي ستة عمال آسيويين مصرعهم غرقا في سلطنة عمان، بعدما طمرتهم مياه أمطار غزيرة خلال عملهم في مشروع خط أنابيب تحت الأرض، بحسب ما أعلن الدفاع المدني العماني مساء الاثنين.

وتشهد مناطق السلطنة منذ أيام أمطارا غزيرة إلى معتدلة، بحسب وسائل الإعلام العمانية. كما أن سلطات الأرصاد الجوية حذرت من أعاصير وعواصف شديدة قد تضرب الدولة الخليجية.

وبحسب الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، فقد انتشلت فرقها "ستة عمال من جنسيات آسيوية إثر طمرهم بأحد مشاريع تمديد المياه بمرتفعات المطار بولاية السيب" شمال مسقط.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها للأمطار الغزيرة في عمان، لكن لا يتسنى لـ"موقع الحرة" التأكد من كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة أن العمال كانوا في موقع أعمال حفريات لمشروع خط نقل مياه رئيسي تحت الأرض، قبل أن تطمر المياه المكان ويلقوا مصرعهم غرقا.

واستغرقت عملية انتشال الجثث 12 ساعة متواصلة، وقد استخدمت الفرق المتخصصة مضخات كبيرة لشفط المياه والوصول إلى العمال الذين علقوا داخل "أنبوب خرساني".

وفي أكتوبر 2018، لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 33 أخرون بجروح في سلطنة عمان واليمن بسبب عاصفة مدارية.

وقبل ذلك اجتاح إعصار في مايو الماضي جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غرب سلطنة عمان، ما أدى إلى وفاة 11 شخصا على الأقل.

ويتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار غزيرة على دول شبه الجزيرة العربية في الأسابيع المقبلة.