'حرب' على تويتر.. سلمان العودة إرهابي أم مظلوم؟

تحول تويتر إلى ساحة "حرب هاشتاغات" بين سعوديين انقسموا حول محاكمة الداعية المعروف سلمان العودة، المعتقل في المملكة.

عبد الله العودة ابن الداعية المتهم بقضايا "تمس أمن الممكلة"، قال في تغريدة إن النيابة طلبت إعدام والده الذي يواجه 37 تهمة.

سعوديون أيدوا طلب النيابة معتبرين أن العودة متورط في قضايا تمس أمن الممكلة، منها إنشاء منظمة النصرة في الكويت للدفاع عن الرسول، وعضوية مجلس الإفتاء الأوروبي، واتحاد علماء المسلمين، ونشر تغريدات مسيئة.

هؤلاء أطلقوا وسما على تويتر "#سلمان_العودة_إرهابيا".

آخرون دافعوا عن الداعية الذي يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة بين الشباب، مطالبين بالإفراج الفوري عنه وتبرئة ساحته.

واستخدم هؤلاء وسما مضادا "#سلمان_العوده_ليس_ارهابيا".

وأعدمت الممكلة في الثاني من كانون الثاني/يناير 2016 رجل الدين الشيعي نمر النمر، بتهم تتعلق بالمس بأمن المملكة.

هذه الحادثة أدت إلى توتر داخل المملكة وخارجها وصل إلى حد اعتداء غاضبين على السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية طهران. ما أدى إلى تدهور العلاقة بين البلدين بعد أن اتهمت الرياض طهران بالتعاون في حماية السفارة والتورط في الاعتداء.

وينتظر السعوديون قرار القضاء في قضية العودة، وسط خشية من التداعيات.