سلمى الحايك تشكر أباها على "الجينات اللبنانية"

نشرت الممثلة الأميركية سلمى الحايك على صفحتها في انستغرام صورة لها رفقة والدها، رجل الأعمال المعروف سامي الحايك، الذي ينحدر من أصول مزدوجة مكسيكية ولبنانية.

وكتبت سلمى الحايك (53 سنة) باللغة الإنجليزية "التقطت هذه الصورة مع والدي الذي يبلغ من العمر 82 عامًا" وتابعت "شكرا على هذه الجينات اللبنانية" ثم ضمنت تدوينتها بكلمة "بابا" بالعربية.

وولدت الحايك في المكسيك سنة 1966، لأب مكسيكي من أصل لبناني والدتها من أصل إسباني.

وسامي الحايك والد سلمى رجل أعمال معروف وهو الرئيس التنفيذي لشركة نفط مشهورة وكان عمدة مدينة كوتزكولكوس.

وتنحدر الحايك من أسرة ميسورة الحال، وتقول عن نفسها إنها سليلة الأتقياء الكاثوليك.

درست العلاقات الدولية في الجامعة الإيبيرية الأميركية في مكسيكو سيتي.

بدأت حياتها الفنية بالعمل في الإعلانات التلفزيونية بالمكسيك، بعدها انتقلت إلى لوس أنجلوس وبعد أن عملت بأدوار صغيرة في أفلام مختلفة بدأت سلمى تظهر كممثلة جيدة، خصوصا بعد دورها في فيلم (Desperado) عام 1995.

وتعدّ سلمى أول ممثلة مكسيكية تصبح نجمة من نجوم هوليود بعد دورها في فيلم (From Dusk Till Dawn).

اختيرت سلمى في استفتاء مجلة بيبول الأميركية كواحدة من أجمل خمسين شخصية في العالم عام 1996.