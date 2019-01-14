تقرير: آبل تطور منتجا 'ثوريا'

يترقب عشاق منتجات آبل النسخة الجديدة من سماعات AirPods التي تحدث البعض عن أنها ستكون بمثابة "ثورة" في مجال السماعات اللاسلكية.

وتزامن ذلك مع ظهور تسريبات تفيد بأن آبل بدأت تصنيع قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower.

موقع techcrunch.com ذكر أن التأخير في طرح AirPower حصل بسبب مشاكل تتعلق بارتفاع درجة الحرارة.

وكانت آبل قد أعلنت في مؤتمر إطلاق هاتف آيفون في أيلول/سبتمبر 2017 أنها ستطرح قاعدة شحن لاسلكي تدعم شحن ثلاثة أجهزة معا هي هاتف آيفون وساعة آبل ووتش وسماعة AirPod.

وأعلنت الشركة أنها ستطرح AirPower في الأسواق بداية عام 2018، لكن لم يسمع الكثير عن هذا المنتج منذ ذلك الحين، حتى أن البعض ظن أن آبل ألغت الفكرة برمتها.

لكن موقع ChargerLAB نقل مؤخرا عن مصدر موثوق قوله إن AirPower ستطرح في الأسواق قريبا وإن الشركة المصنعة Luxshare Precision بدأت الإنتاج بالفعل.

وهذه الشركة تصنع أيضا السماعات اللاسلكية AirPods وكابلات USB-C.

وكان المحلل المتخصص في منتجات آبل مينغ تشي كيو قد تكهن من قبل بإصدار قاعدة الشحن اللاسلكي في الربع الأول من عام 2019.

وأثيرت تكهنات أيضا بأن آبل ستطرح قريبا AirPods 2.

الكاتب المتخصص في عالم التقنية كورتيس سيلفر كتب في موقع فوربيس أن السبب الوحيد لعدم إعلان آبل عن السماعة وقاعدة الشحن الجديدة العام الماضي هو أنها تصنع جهازا "ثوريا... سيغير قواعد اللعبة".

وقال التقرير إن هناك سماعات أقوى في السوق مثل Bose و Skullcandy لكن AirPods تداعب مراكز المتعة لدينا.

موقع techradar أشار من قبل إلى وثائق تفيد بأن السماعة الجديدة ستدعم بلوتوث 0.5 وليس 4.2 ما يعني زيادة معدل الاستخدام اللاسلكي إلى 50 مترا، وكذلك زيادة حجم نقل البيانات بمعدل الضعف، وزيادة عمر البطارية.

السماعة ستكون داعمة أيضا للصحة واللياقة البدنية، ما يعني أنها ستدعم أجهزة استشعار وسماعات وشاشات لتتبع حركة الجسم وضربات القلب والسعرات الحرارية وغيرها من الأمور المتعلقة بالصحة واللياقة.



