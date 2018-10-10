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سناتور جمهوري يدعو لوقف مبيعات السلاح إلى السعودية

السناتور راند بول

دعا السناتور الأميركي راند بول الأربعاء زملائه بمجلس الشيوخ إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية في أعقاب احتفاء الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي بتركيا.

وقال بول، السناتور الجمهوري البارز عن ولاية كنتاكي، عبر "تويتر" إن التضامن الذي أبداه بعض أعضاء المجلس مع أسرة الصحافي المختفي ليس كافيا، موضحا: "نحن نبيعهم (السعودية) أسلحة بمليارات الدولارات ونساعدهم في حربهم في اليمن".

وأضاف: "آمل أن ينضم السناتور بوب كوركر وآخرون إلي الآن لوقف مبيعات الأسلحة والدعم العسكري"، مشيرا إلى تغريدة للسناتور الجمهوري كوركر قال فيها إنه ناقش مع السفير السعودي في واشنطن مسألة اختفاء خاشقجي.

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر وهو يدخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول لاستخراج أوراق ترتبط بزواجه المقبل. وقالت خطيبته التي كانت في انتظاره بالخارج إنه لم يخرج قط وذكرت مصادر تركية أنها تعتقد أن خاشقجي، الناقد البارز للسياسات السعودية، قتل داخل القنصلية.

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