"سنعاملك كالسجناء المصريين".. رعب عاشه طالب أميركي بعد اعتقاله بالقاهرة

في سبتمبر 2019، خرجت مظاهرات نادرة في مصر قل حدوثها خلال السنوات الأخيرة، والتي انتهت بالقبض على أكثر من 3700 شخص.

تقارير حقوقية أشارت إلى أنه من بين الآلاف المقبوض عليهم، كان هناك مجموعة أجانب منهم الطالب الأميركي آرون بيم.

وكان بيم موجودا في مصر لتعلم اللغة العربية ضمن برنامج تعليمي تابع لجامعة إدنبره الأسكتلندية، لكن ألقي القبض عليه يوم 27 سبتمبر وسط وجود أمني مكثف في القاهرة.

وروى بيم لمنصة "الساحة" قصة اعتقاله قائلا: "في اليوم الأول عندما ألقي القبض علي في البداية أنا وصديقي كنا في (شارع) طلعت حرب كنا لتونا قدمنا من فندقنا الموجود بميدان التحرير، ذهبنا لجلب طعام لأننا كنا نعرف أن هناك مظاهرة ستحدث لذلك أردنا شراء طعام ومياه والبقاء داخل فندقنا والبقاء بعيدا عن أي شيء يحدث وأن نكون آمنين لأننا رأينا تجمعات الجيش والشرطة في الشوارع".

وأضاف بيم "في طريقنا للعودة أوقفونا (الشرطة) وطلبوا منا فتح هواتفنا كنا خائفين جدا فتحنا هواتفنا وتفحصوا كل تطبيقات التواصل الاجتماعي لم يكن أي منا قد نشر أي شيء على منصات التواصل الاجتماعي كانت هناك فقط رسائل على واتساب لأصدقاء في بريطانيا والولايات المتحدة عن الوضع الحالي، وتقارير إخبارية من نيويورك تايمز وواشنطن بوست.. أشياء كهذه وعلى ما يبدو لم يعجبهم ذلك".

وقال الطالب الأميركي إنه تم استجوابهما لساعتين في شارع طلعت حرب، ثم فصلوه عن أصدقائه وعصبوا عينيه ووضعوه في سيارة وأخذوه إلى مكان آخر.

وظل بيم معصوب العينين لمدة 16 ساعة، وفي الساعات الست الأولى اتهمته السلطات شفهيا بالتجسس دون أن يسمح له بالكلام، وقالوا له: "أنت ذكي، لديك حقا غطاء ممتاز".

وتابع بيم "بعد ذلك تحولوا لستخدام أسلوب الضابط الجيد والضابط السيء، يأتي أحدهم لحوالي نصف ساعة ويكون لطيفا للغاية ويقول لي اهدأ، الأمور ستكون بخير، وفي النصف ساعة التالية يأتي أحدهم يصرخ في أذنك أنت في مشكلة كبيرة، هل تعرف ماذا فعلت؟ هل تعرف من نحن؟"

وأشار الطالب إلى أن الضباط كانوا يتحدثون عن جرائم الحرب في سيناء وجهودهم هناك، بعدما رأوا تقريرا قد أرسله بيم إلى صديقه البريطاني.

وقال الضباط له "رأينا ما تقرأه أنت، تعرف ماذا نفعل للمصريين؟، إذا لم تتحدث إلينا سنفعل مثل ذلك معك".

ويروي بيم أنه في لحظة نظر من أسفل العصابة التي كانت تغطي عينيه، حيث رأى أنبوبة بلاستيكية ملطخة بالدماء ما أرعبه.

"سنفعل بك كما نفعل بالمصريين"

وأضاف بيم أنه هدد مجددا من قبل الضباط الذين قالوا له، "أنت تعرف ما نفعله بالسجناء المصريين، أنت قرأت عن ذلك سنفعل هذا بك، سنرميك في سجن بسيناء، سنرسلك إلى سيناء وسنطلق النار عليك.

وعن ظروف احتجازه يقول بيم: "لستُ متأكدا من الوقت الذي وضعوني فيه بالزنزانة، لقد وضعوني في زنزانة مع أربعة آخرين، كنا خمسة في غرفة علمت لاحقا أنها كانت ظروفا جيدة جدا مقارنة بما تعرض له الأردنيون وبما تعرض له المصريون والقصص التي سمعناها عما مروا به".

وأضاف بيم "في المساء عند حوالي الساعة الرابعة أو الخامسة كان النشاط يدب في هذا السجن، بدأوا في أخذ الناس عبر الأروقة، بإمكانك أن ترى من خلف الباب أناسا مقيدين ومعصوبين يتم اقتيادهم في الأروقة، ولاحقا في المساء يمكن سماع صراخ، هم لم يلمسوني لأنني أحمل جواز سفر قويا جدا، وأنا محظوظ للغاية بذلك".

"لكن لم يكن بوسعي تخيل ما كان يمر به الأردنيون والمصريون والسجناء العرب الآخرون"، يحكي الطالب الأميركي للساحة.

"في اليوم الثالث نقلوني إلى موقع احتجاز جديد، كنت فيه مع حوالي 30 لاجئا كلهم كانوا يمنيين وصوماليين وسودانيين وبعض العراقيين، قبض عليهم بالقرب من ميدان التحرير من دون سبب"، يضيف بيم.

وتم ترحيل بيم وبقية المعتقلين إلى مركز للهجرة في شاحنة تابعة للسجن كبيرة الحجم، حيث كان هناك أطفال بسن 16 و17 سنة، فيما كأن أكبر الموجودين في الأربعينات من عمره.

ويروي بيم أن بعض هؤلاء الأطفال الذين لا يعرفون لماذا قبض عليهم بدأوا في البكاء، وكانت الشاحنة حارة جدا آنذاك.

يذكر أنه بعد حملة الاعتقالات التي تلت مظاهرات سبتمبر، خرجت تقارير عن تعرض بعض المعتقلين المصريين للتعذيب.

ويختتم بيم حواره مع الساحة قائلا: "لا يمكنني حتى استيعاب ما يمرون به (السجناء المصريون)، قرأت خبرا قبل أسابيع عن أن النظام يقبض حتى على محاميهم، إذا لم يكن باستطاعتهم الحصول على سبل قانونية للدفاع أو أن يكون لديهم محام، كيف سيقاتلون من أجل حريتهم؟ وكيف سيطلق سراحهم؟".