سوادنيون يتظاهرون ضد البشير في واشنطن

تظاهر مئات السودانيين الأميركيين السبت في واشنطن للتعبير عن تضامنهم مع الحراك الشعبي الذي يشهده وطنهم الأم منذ أشهر ضد الرئيس عمر البشير.

وطالب المتظاهرون برحيل نظام البشير ورددوا شعارات تدعو لطرد السفير السوداني من واشنطن.

وانطلقت التظاهرة من أمام متحف الأفارقة الأميركيين في واشنطن باتجاه نصب الرئيس أبراهام لينكون.

شاهد التقرير التالي لقناة "الحرة".

وشهدت واشنطن في الأسابيع الأخيرة تظاهرات مماثلة للجالية السودانية في الولايات المتحدة، شارك فيها سودانيون قدموا من مدن مختلفة.

وبدأت الاحتجاجات في السودان في 19 كانون الأول/ديسمبر بسبب رفع سعر الرغيف ثلاثة أضعاف، وسرعان ما تحولت إلى تظاهرات ضد حكم البشير المستمر منذ 30 عاما.