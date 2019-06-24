(سبرنغفيلد، فيرجينيا) –– ينطلق راديو "سوا" بمحتوى جديد في الثلاثين من حزيران/يونيو الحالي ليقدم يوميا 17 ساعة من الأخبار والبرامج التي تفتح باب التفاعل والتواصل مع المستمعين في منطقة المشرق العربي.

الانطلاقة الجديدة لـ"سوا" تأتي كخطوة في عملية التحول التي تجريها "شبكة الشرق الأوسط للإرسال" MBN على وسائل الإعلام المنبثقة عنها لإغناء المحتوى والارتقاء بالإنتاج الإعلامي.

السفير ألبرتو فرنانديز، رئيس "شبكة الشرق الأوسط للإرسال" التي تشرف على راديو "سوا" وقناة "الحرة" قال: "يسرنا إعادة إطلاق "سوا" بشكل جديد يركز على الأخبار والبرامج التي تهم جمهورنا في منطقة المشرق العربي. لقد أثبتت تجربة "سوا-العراق" نجاحها وها نحن نعمم هذه التجربة على بلدان المشرق كافة". وتابع فرنانديز:" هناك حاجة للأخبار المتوازنة والبرامج الموضوعية التي تفسح المجال أمام التفاعل، التواصل والتعبير عن الرأي".

من البرامج الجديدة (المواعيد بالتوقيت المحلي):

- "جولة الصباح"، برنامج إخباري- ثقافي منوع، يتناول مباشرة ولثلاث ساعات يوميا، أبرز الأحداث في المنطقة والعالم. يبث من السابعة وحتى العاشرة صباحا.

- "سوا عالهوا"، ساعتان مفتوحتان لمشاركة المستمعين وتلقي تعليقاتهم على الحدث اليومي الأبرز الذي يهم منطقتهم ويؤثر على يومياتهم. يفسح هذا البرنامج المجال أمام المستمعين للاتصال هاتفيا، وإبداء آرائهم عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي. يبث من الحادية عشرة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر.

- "بكرا أفضل"، برنامج مخصص للشباب، يناقش معهم على الهواء مباشرة مستقبل بلادهم والتطورات فيها ويبحث في التحديات التي تواجههم. يبث بين الخامسة عصرا والسابعة مساء.

- "سوا الليلة"، يتناول الأحداث التي مرت خلال اليوم في منطقة المشرق العربي. يستضيف البرنامج سياسيين، ناشطين في المجتمع المدني، فنانين وأناس عاديين للاطلاع على آرائهم حيال هذه الأحداث. يبث من الثامنة وحتى الحادية عشرة مساء.

يمكن متابعة "سوا" على موجتي الـ FM وMW في الأردن، الأراضي الفلسطينية، لبنان، إسرائيل وسوريا عبر الترددات الآتية:

الأردن

عجلون 107.4

عمان 98.1

الأراضي الفلسطينية

رام الله 94.2

الخليل/غزة 100.2

نابلس 94.5

جنين 93.5

الضفة الغربية 98.1

لبنان

بيروت، البقاع، صيدا، صور وطرابلس 87.7

القبيات وديرالعشاير 98.7

في بلدان المشرق كافة

على موجه MW عبر تردد 1548 kHz

كما يمكن متابعة "سوا" عبر موقعه على شبكة الإنترنت، وعبر تطبيقات "سوا" على أجهزة الهواتف الذكية، إضافة إلى فيسبوك وتويتر.

"سوا" إذاعة ناطقة باللغة العربية تديرها "شبكة الشرق الأوسط للإرسال" MBN غير الربحية. تمول الحكومة الأميركية MBN من خلال هبة من الوكالة الأميركية للإعلام الدولي USAGM وهي وكالة فيدرالية تحافظ على استقلالية ونزاهة إعلاميي هذه المؤسسة.