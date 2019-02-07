سودانيون يتظاهرون دعما للموقوفين

شاركت جموع من السودانيين الخميس في مسيرات في وسط الخرطوم دعما للمتظاهرين الموقوفين خلال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير، بحسب شهود عيان.

وتأتي الاحتجاجات الجديدة غداة إقرار البشير بأن قانون النظام العام المثير للجدل والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد قد أثارا الغضب في صفوف الشباب الذين خرجوا في تظاهرات تطالبه بالتنحي عن السلطة.

وجاءت الدعوة لهذه المسيرة للتعبير عن التضامن مع مئات من المتظاهرين الموقوفين منذ اندلاع التظاهرات في كانون الأول/ديسمبر الفائت.

وعاد المتظاهرون لمنطقة وسط المدينة، مرددين هتافهم الذي ميز الاحتجاجات "حرية سلام عدالة".

ومنع التضييق الأمني المحتجين من التظاهر في هذه المنطقة لنحو أسبوعين.

وردد المشاركون "رص (اجمع) العساكر رص الليلة تسقط بس" و"سلمية سلمية ضد الحرامية"، فيما واجهت قوات مكافحة الشغب المحتجين بالغاز المسيل للدموع.

وقال متظاهر إن "السلطات ظنت أننا غير قادرين على الوصول لوسط المدينة"، وتابع "لقد كان الأمر صعبا لكن اليوم نجحنا في الوصول".

ودعا تجمع المهنيين الذي يقود الاحتجاجات للتظاهر الخميس دعما للمعتقلين الذين يقول إنهم يتعرضون "للتعذيب".

واندلعت الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

وعمت الاحتجاجات أرجاء البلاد ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود، حيث يطالب المتظاهرون باستقالته.

ويقول مسؤولون حكوميون إن 30 شخصا قتلوا في التظاهرات، بينما أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن 51 شخصا على الأقل قتلوا خلالها.