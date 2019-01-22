سوداني يضرب عن الطعام أمام البيت الأبيض

بدأ ناشط سوداني الثلاثاء إضرابا عن الطعام في احتجاج أمام البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن، دعما للاحتجاجات المناهضة للحكومة في السودان وتنديدا بقتل متظاهرين في ذلك البلد.

وقال طارق دفع الله عضو الشبكة السودانية لحقوق الانسان لـ "موقع الحرة" إنه سيبدأ إضرابه في العاشرة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي وحتى الخميس.

وأوضح دفع الله أنه يسعى إلى لفت انتباه الرأي العام الأميركي إلى ما يجري في السودان، مناشدا إياه التحرك "لوقف قتل المدنيين ودعم التحول الديمقراطي في السودان".

والشبكة السودانية لحقوق الإنسان هي مجموعة حقوقية أسهمت مؤخرا في عدد من التحركات المنددة بقمع المتظاهرين في السودان، ومن بينها تقديم عريضة إلى البيت الأبيض لزيادة الضغط على نظام الرئيس عمر البشير.

ويشهد السودان مظاهرات شبه يومية منذ أكثر من شهر أطلقت شرارتها أزمة اقتصادية متفاقمة، لكن سرعان ما تحولت إلى دعوات متنامية لإنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 27 شخصا، لكن معارضين ومنظمات حقوقية تتحدث عن أكثر من 40 قتيلا.