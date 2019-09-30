سوريا.. أنباء عن مقتل امرأة من زوجات مقاتلي داعش

هيبار عثمان- سوريا

قتلت امرأة من زوجات مقاتلي داعش وجرحت أربع أخريات أثناء محاولة قوات الأمن المحلية ضبط أعمال عنف و شغب داخل مخيم الهول على الحدود السورية العراقية، صباح الاثنين.

وأفاد مراسل الحرة في شمال سوريا بأن قوات الأمن المحلية نفذت صباح الاثنين عملية تمشيط داخل مخيم الهول لاعتقال عدد من عناصر مجموعة من النساء متهمة بتنفيذ جرائم قتل داخل المخيم.

وقال مصدر أمني للحرة إن القوات نفذت صباح الاثنين حملة تفتيش داخل مخيم الهول بعد توارد معلومات مؤكدة بأن زوجات مقاتلي داعش الأجانب قمن بتشكيل حسبة خاصة للنساء داخل مخيم الهول.

وأضاف المصدر بأن القوات تفاجأت بمقاومة عنيفة من زوجات مقاتلي داعش أثناء عملية البحث عن عناصر حسبة النساء، الأمر الذي استدعى الرد على مصادر النيران و بنتيجة الحادثة قتلت امرأة من زوجات مقاتلي داعش وجرحت ثلاث أخريات.

وقال مراسل الحرة نقلا عن مصادر داخل مخيم الهول بأن قوات الأمن قامت بإطلاق الرصاص داخل المخيم بعد أن شهد أعمال شغب و عنف منذ صباح الاثنين وأدى ذلك إلى مقتل ثلاث من زوجات مقاتلي داعش وجرح أربع أخريات في القطاع المخصص لزوجات مقاتلي داعش الأجانب داخل مخيم الهول.

ولم تدل قوات الأمن المحلية ببيان رسمي عن الحادثة حتى لحظة إعداد الخبر.

و يأوي مخيم الهول قرابة 71 ألف شخص بينهم 11 ألفا من عائلات مسلحي داعش الأجانب. وتم توثيق مقتل امرأتين في مخيم الهول في ظروف غامضة بالإضافة إلى جرح عناصر من قوات الأمن المحلية.