الأردن ينفي فتح معبر جابر-نصيب مع سورية

نفت الحكومة الأردنية السبت إعادة فتح معبر جابر-نصيب الحدودي، المعبر التجاري الرئيسي بين الاردن وسورية، وقالت إنه "ما زال مغلقا".

وكانت وزارة النقل السورية قد أفادت في بيان نشرته على فيس بوك عن "بدء حركة عبور الشاحنات والترانزيت عبر الحدود السورية – الأردنية".

لكن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات قالت في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن "معبر جابر نصيب ما يزال مغلقا، ولم يتم افتتاحه أمام حركة نقل البضائع والمسافرين".

واستولى مقاتلو المعارضة على معبر نصيب في عام 2015 مما أدى لقطع طريق مرور مهم أمام مئات الشاحنات التي تنقل السلع يوميا بين تركيا والخليج ولبنان والخليج.

واستعادت القوات الحكومية السورية السيطرة على كامل الحدود الجنوبية، قبل عدة أشهر.

وأشارت غنيمات إلى أن الجانبين مستمران بدراسة موضوع فتح الحدود للوقوف على الأوضاع في المراكز الجمركية.

وقالت إن الاجتماعات الفنية لفتح الحدود مستمرة، موضحة أن إعادة فتح الحدود يتطلب توفر بنية تحتية ومعايير لوجستية وفنية يلزم تحقيقها قبل الافتتاح.