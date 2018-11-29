سوريا: تصدينا لأهداف جوية معادية

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا مساء الخميس بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة" بريف دمشق و"أسقطتها"، من دون أن توضح طبيعة هذه الأهداف أو جنسيتها.



وقالت سانا نقلا عن مصدر عسكري إن"وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة وتسقطها".

ونفى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في وقت لاحق تقارير إخبارية تحدثت عن إصابة طائرة إسرائيلية فوق سوريا.

وقال في تغريدة على تويتر إنها تقارير كاذبة

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت في أيار/مايو مستودع أسلحة للحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة.