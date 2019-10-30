سوريا.. جيش النظام يشتبك مع قوات تركية شمالي البلاد

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن قوات الجيش اشتبكت، الأربعاء، مع قوات تركية قرب مدينة رأس العين الحدودية، في حين قالت أنقرة إنها تحتفظ بالحق في شن هجوم آخر عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

ولم تقدم وسائل الإعلام تفاصيل، لكن مسلحين من المعارضة السورية تدعمهم أنقرة، قالوا إن اشتباكات متقطعة وقعت في الأيام القليلة الماضية مع قوات سورية إلى الجنوب من المدينة التي انتزعت تركيا السيطرة عليها من مقاتلين أكراد سوريين في وقت سابق من الشهر.

يسلط التقرير الضوء على خطر اشتعال العنف من جديد في شمال شرق سوريا بعد إبرام أنقرة وموسكو اتفاقا قبل أسبوع وافقت روسيا بموجبه على إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية مسافة 30 كيلومترا على الأقل إلى الجنوب من الحدود بحلول مساء يوم الثلاثاء.

وتحركت القوات السورية في إطار الاتفاق شمالا، بموافقة المقاتلين الأكراد، للتمركز في مواقع قرب الحدود، وهي منطقة لم تسيطر عليها دمشق منذ بدايات قبل نحو ثمانية أعوام ونصف العام.

وفي أنقرة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنواب من حزبه العدالة والتنمية إن لدى تركيا معلومات بأن وحدات حماية الشعب الكردية لم تكمل انسحابها، وذلك رغم تأكيدات من روسيا، الأربعاء، بأنها غادرت قبيل حلول الموعد النهائي الذي ينص عليه الاتفاق.

وأضاف أردوغان "على الرغم من أن المعلومات التي لدينا تشير إلى أن هذا لم يتم على نحو كامل فإننا سنرد عليهم بعد تقييماتنا الميدانية"، مضيفا أن تركيا تحتفظ بالحق في العودة لشن عمليات عسكرية ضد وحدات حماية الشعب في المنطقة.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية بسبب صلاتها بمسلحين أكراد في جنوب شرق البلاد، وتسعى أنقرة إلى إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا خالية من مقاتلي الجماعة.

والوحدات هي الفصيل الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية التي حاربت لسنوات إلى جانب القوات الأميركية لتدمير دولة "الخلافة" التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية وامتدت على مساحات واسعة بشمال وشرق سوريا.

وعبر مقاتلون مدعومون من تركيا الحدود إلى شمال شرق سوريا في التاسع من أكتوبر، لمهاجمة وحدات حماية الشعب، بعد أيام قليلة من سحب الرئيس دونالد ترامب المفاجئ للقوات الأميركية من هناك، ما أثار انتقادات دولية لأنقرة.

وكان من المفترض أن تبدأ دوريات مشتركة بين روسيا وتركيا يوم الثلاثاء في منطقة بعمق عشرة كيلومترات في شمال سوريا، لكن أردوغان قال إنها ستبدأ يوم الجمعة وبعمق سبعة كيلومترات فقط.

وقال مقاتلو المعارضة السورية المدعومون من تركيا، الثلاثاء، إنهم أسروا عددا لم يحددوه من جنود الجيش السوري بالقرب من تل الهوى بريف رأس العين. وقال متحدث باسم مقاتلي المعارضة إن وحدات حماية الشعب الكردية لم تنسحب بالكامل من المنطقة الحدودية وإن من المتوقع اندلاع اشتباكات جديدة.

وشُرد نحو 300 ألف شخص وقُتل 120 مدنيا منذ التوغل التركي، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.