سوريا.. دوريات أميركية لمواجهة 'الخبثاء'

قال المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية (سانتكوم) الكولونيل شون راين الاثنين إن القوات الأميركية بدأت منذ أيام تسيير دوريات على طول الحدود الشمالية الشرقية السورية لـ"مواجهة تهديدات لاعبين خبثاء" في المنطقة.

وأضاف راين في تصريحات لقناة "الحرة" أن الدوريات الأميركية تتم بالتعاون مع الحلفاء في قوات سوريا الديموقراطية (قسد).

وكشفت مصادر في وزارة الدفاع الأميركية لـ"الحرة" الاثنين أن القوات الأميركية في المنطقة وخصوصا تلك المنتشرة في سوريا والعراق، رفعت من مستويات استعدادها لمواجهة احتمال قيام مجموعات إرهابية مدعومة من "الحرس الثوري الإيراني" وتحديدا "فيلق القدس" بهجمات تستهدف مصالح أميركية.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن "المغامرات الإيرانية الهادفة إلى النيل من أمن أفراد القوات المسلحة الأميركية ستكون فاشلة حتما"، وإن قدرات الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة على أتم الاستعداد للتصدي لأي خروقات غير مسؤولة.

تجدر الإشارة إلى أن التدابير الأمنية المتخذة من قبل القوات الأميركية في المنطقة، تأتي في إطار خطط الطوارئ أو ما يُعرف بـ Contingency Plans وهي إجراءات تبادر القيادة العسكرية الأميركية إلى اعتمادها كلما توافرت معلومات عن خطر محدق في مكان ما.

يأتي هذا ردا على احتمال حصول عمليات انتقام من قبل مجموعات إيرانية عقب دخول أوسع حزمة من العقوبات الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية.