المرصد السوري: روسيا قتلت 8 آلاف مدني

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت بأن القوات الروسية الداعمة لنظام بشار الأسد، تسببت في مقتل أكثر من ثمانية ألاف مدني خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وجاء في بيان للمرصد أن حصيلة الخسائر البشرية على يد القوات الروسية "بلغت 18153 منذ الـ 30 من أيلول/سبتمبر من العام 2015 حتى الـ 30 من آذار/مارس الجاري، منهم 1951 طفلا دون سن الثامنة عشر، و1207 مواطنات فوق سن الثامنة عشر، و4878 رجلا".

يشار إلى أن العدد الإجمالي للخسائر البشرية التي أوقعتها القوات الروسية بلغ 18153، وهو يضم إلى جانب المدنيين، كل الفصائل المسلحة التي حاربتها القوات السورية انتصارا لنظام بشار الأسد، وفق المرصد.

وأكد المرصد، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له، أن القوات الروسية استخدمت خلال ضرباتها الجوية مادة "الثراميت" (Thermite) ، والتي تتألف من بودرة الألمنيوم وأكسيد الحديد، وتتسبب في حروق لكونها تواصل اشتعالها لنحو 180 ثانية.