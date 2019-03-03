مقتل عناصر موالية للنظام في هجوم وسط سوريا

أسفر هجوم شنه متشددون على صلة بالقاعدة فجر الأحد على نقاط عسكرية في شمال محافظة حماة بوسط سوريا عن مقتل 21 عنصرا من قوات النظام والمقاتلين الموالين لها، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وذكر المرصد أن الهجوم وقع على نقطتين في محور المصاصنة في ريف حماة الشمالي.

وشن الهجوم عناصر من "أنصار التوحيد" الموالين لمجموعة "حراس الدين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، بحسب المرصد الذي أشار إلى مقتل خمسة متطرفين في الهجوم.

ولفت إلى أنها "من أكبر الخسائر البشرية في صفوف قوات النظام منذ اتفاق الهدنة" في محافظة إدلب المجاورة.

وأبرمت روسيا وتركيا في 17 أيلول/سبتمبر اتفاقا نص على إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في إدلب، آخر معقل للفصائل المعارضة والمتشددة في سوريا، جنّب المحافظة الواقعة في شمال غرب البلاد هجوما وشيكا كان يعد له نظام الرئيس بشار الأسد.

وتشمل المنطقة المنزوعة السلاح، والتي يراوح عرضها بين 15 و20 كيلومترا، أطراف محافظة إدلب ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة والمتشددة في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي.

واستأنف النظام في الأسبوعين الأخيرين قصفه في محافظة إدلب، بينما شن المتشددون عدة هجمات ضد مواقع النظام.