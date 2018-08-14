سورية.. إسقاط طائرات مسيرة بالقرب من قاعدة روسية

قالت وسائل إعلام حكومية سورية الثلاثاء إنه تم إسقاط خمس طائرات من دون طيار في محافظة اللاذقية عند اقترابها من قاعدة حميميم الجوية الروسية في المنطقة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الطائرات أسقطت في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وأشار المرصد ووسائل إعلام رسمية سورية إلى أن الطائرات أطلقها مسلحون يسيطرون على مناطق في محافظة إدلب المجاورة.

وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها إسقاط طائرات من هذا النوع خلال محاولتها الوصول إلى القاعدة الجوية الروسية.

من ناحية أخرى، قال الجيش الروسي إن قواته في سورية ستساعد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في استئناف الدوريات عند هضبة الجولان، على طول الحدود السورية الإسرائيلية.



وأعلن الليفتنانت جنرال سيرغي كورالينكو أن الشرطة العسكرية الروسية أقامت أربع نقاط تفتيش بالمنطقة، وتعتزم زيادتها إلى ثمان.



وأضاف لصحافيين أن الجيش الروسي سيؤمن المنطقة، وسيساعد في إزالة الألغام التي خلفها المسلحون للسماح لقوات حفظ السلام باستئناف عملياتها.