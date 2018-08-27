المرصد: روسيا تكذب حول 'كيماوي إدلب'

اتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان روسيا باختلاق ما وصفها بالأكاذيب بهدف تبرير العملية العسكرية التي تحضر لها القوات النظامية في محافظة إدلب.

وقال المرصد إن وزارة الدفاع الروسية تركز في ادعاءاتها على أن المعارضة تنقل مادة الكلور تحضيراً لهجوم كيماوي في حين أن شحنات الكلور التي وصلت إلى إدلب مخصصة لمحطات تصفية وتطهير المياه في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية اتهمت منظمة الخوذ البيضاء بالتحضير لتصوير مشاهد لهجوم كيميائي لنشرها في وسائل الإعلام مضيفة أن خبراء أجانب يعملون في إدلب لتنظيم هذه المشاهد أو لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في المحافظة بغية اتهام القوات النظامية.

انتهاك الهدنة الروسية التركية

إلى ذلك استأنفت قوات النظام السوري قصفها المدفعي والصاروخي لمناطق في ريفي إدلب وحماة في انتهاك لاتفاق الهدنة الروسي التركي، حسب المرصد.

وأفاد حدوث عمليات قصف لمناطق في محيط بلدة كفرزيتا وقرية الصخر وبلدة اللطامنة بالتزامن مع استهدافها لمناطق في قريتي لحايا ومعركبة بالقطاع الشمالي من الريف الحموي.

وكان وزير الدفاع السوري تعهد باستعادة السيطرة على إدلب سواء بالقوة أو بالمصالحة، على حد تعبيره.

اتفاق عسكري

ووقعت إيران وسورية اتفاقا للتعاون العسكري خلال اجتماع بين وزيري دفاع البلدين في دمشق، بحسب خبر بثته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن اتفاق التعاون العسكري.

وبدأ وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي زيارة تستغرق يومين إلى دمشق الأحد للقاء الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين عسكريين كبار.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الأسبوع الماضي إن على إيران سحب قواتها من سورية.

وأكد مستشار وزارة الخارجية الأميركية ويليام روباك في مؤتمر صحافي السبت أن قوات التحالف الدولي باقية في سورية حتى التأكد من الهزيمة النهائية لداعش، وأضاف أن قوات التحالف ستركز اهتمامها على انسحاب القوات الإيرانية وحلفائها أيضا.