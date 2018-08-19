سورية.. استعدادات لـ'معركة الجيب الأخير' شرق الفرات

مع دخول الهدنة الروسية - التركية يومها الخامس، تجددت الخروقات في محافظات حلب وحماة واللاذقية وإدلب، واستهدفت قوات النظام مناطق في بلدتي كفر زيتا واللطامنة وقرية الصخر في الريف الشمالي لحلب.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فان مجالس محلية في إدلب أصدرت بيانا مشتركا طالبت خلاله بوصاية تركية ورفض أي تدخل للقوات السورية أو الروسية في مناطقهم.

ويأتي صدور البيان ردا على مناشدات متكررة وجهها بعض سكان ريف محافظة إدلب طالبوا فيها قوات النظام بالدخول إلى مناطقهم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات التحالف الدولي وقوات سورية الديمقراطية كثفت وجودها على طول مناطق التماس مع عناصر تنظيم داعش، في محيط الجيب الأخير للتنظيم بريف دير الزور.

يأتي هذا التحرك ضمن التحضيرات لعملية عسكرية واسعة لإنهاء وجود التنظيم بشكل نهائي في شرق الفرات، وبعد ساعات من هجوم شنه التنظيم على مواقع التحالف في منطقة حقل العمر النفطي.

وقد وثق المرصد مقتل ما لا يقل عن سبعة عناصر من تنظيم داعش مع وجود خسائر بشرية في صفوف قوات التحالف الدولي وقوات سورية الديمقراطية.

سياسيا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يجب عمل كل شيء من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي تصريحات له قبل بدء مباحثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قال بوتين إن سورية بحاجة إلى المساعدة لإعادة البناء وضمان عودة اللاجئين.

من ناحيتها، لم تعلق ميركل على قضية إعادة الإعمار واكتفت بالقول إن الأولوية في سورية هي تفادي وقوع كارثة إنسانية خاصة في محافظة إدلب.