سورية.. اشتباكات بين داعش وقسد في الباغوز

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحي داعش شنوا هجوما على بلدة الباغوز (ريف دير الزور الشرقي)، التي كانت قوات سورية الديمقراطية "قسد" سيطرت على أجزاء واسعة منها.

وأضاف المرصد أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين، وأن طيران التحالف الدولي قصف بعنف مواقع تنظيم داعش في المنطقة، وسط أنباء عن سقوط قتلى من الطرفين.

وأفاد بأن الهدوء الحذر لا يزال يسود منطقة الهدنة الروسية التركية شمال غربي البلاد باستثناء قصف من القوات النظامية على ريفي حماة وحلب.

وذكر أن نحو سبعة آلاف شخص عادوا إلى منازلهم في مناطق أرياف إدلب وحماة وحلب بعد انحسار المخاوف من العملية العسكرية.

وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إنه أدخل بمساعدة الهلال الأحمر السوري شحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في محافظة درعا الجنوبية.

وأضاف البرنامج أن 15 شاحنة على متنها 2050 سلة غذائية، إضافة إلى مادة الطحين أدخلت إلى ثماني مناطق في درعا تعاني من نقص في المواد الأساسية بعد عودة النازحين إليها.