سورية.. الإفراج عن 6 رهائن ومقتل عناصر من داعش

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش أفرج عن ست رهائن من بين 27 درزيا خطفهم في تموز/يوليو خلال هجوم في محافظة السويداء جنوب سورية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "جرى الإفراج عن مختطفين من سكان ريف السويداء الشمالي الشرقي"، هم سيدتان وأربعة أطفال، مشيرا إلى أنها "أول دفعة من المختطفين الـ 27 المحتجزين وهم 18 طفلا و9 مواطنات"

وأضاف أن ذلك جرى في سياق "أولى خطوات تنفيذ صفقة" تم التوصل إليها مع النظام السوري وحليفه الروسي.

وشن التنظيم المتطرف في 25 تموز/يوليو سلسلة هجمات متزامنة على مدينة السويداء وريفها الشرقي، أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا، في اعتداء هو الأكثر دموية الذي يستهدف الأقلية الدرزية منذ بداية النزاع في سورية.

مليون دولار

ولا يزال التنظيم يحتجز نحو عشرين شخصا آخرين، وفق عبد الرحمن الذي قال إن "من المتوقع إطلاق سراح المحتجزين الآخرين خلال الساعات أو الأيام القادمة".

وينص الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع النظام السوري على دفع فدية قدرها مليون دولار عن كل رهينة بالإضافة إلى إطلاق سراح نحو ستين معتقلة من التنظيم لدى النظام.

داعش محاصر

ومني التنظيم المسلح خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سورية، ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية شرق حمص.

وفي شرق البلاد، واصلت قوات سورية الديموقراطية هجومها على محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، لاستعادة أخر معقل للتنظيم المتطرف في المنطقة.

وقام التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بشن ضربات جوية لمساعدة القوات في السيطرة على هذه الجيوب المكونة من بلدات هجين والشعفة والسوسة.

وأعلن المرصد مقتل 35 عنصرا من تنظيم داعش في هذا القطاع السبت، 28 منهم جراء غارات للتحالف الدولي على هجين وجوارها.