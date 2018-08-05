سورية الديمقراطية تنفي تجنيد أطفال

نفت قوات سورية الديموقراطية الأحد ما ورد في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي اتهم وحدات حماية الشعب الكردية بتجنيد أطفال.

وقالت الهيئة التنفيذية لمجلس سورية الديمقراطية في بيان إن "ما تم ذكره في البيان الصادر عن هيومن رايتس ووتش لا يعدو عن كونه رصد لبعض التجاوزات الفردية غير المسؤولة التي لا تشكل منهجية أو استراتيجية عامة يقوم بها مجلس سورية الديمقراطية".

وتعهدت الهيئة التي تعد الذراع السياسية لقوات سورية الديموقراطية "بالبحث في هذا الادعاء وإعادة الأطفال الذين تم تجنيدهم إلى أسرهم بأقصى فترة ممكنة في حال إثبات ذلك مع محاسبة المسبب لمثل هذا التجاوز".

وكانت "هيومن رايتس ووتش" اتّهمت الجمعة وحدات حماية الشعب الكردية بتجنيد أطفال بينهم فتيات من مخيمات النازحين، في مناطق سيطرتها في شمال شرق سورية.

وتشكل وحدات حماية الشعب الكردية العمود الفقري لقوات سورية الديموقراطية، التي تتكون من فصائل عربية وكردية.