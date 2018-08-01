سورية.. النظام يتقدم في حوض اليرموك

قصف الطيران الحربي السوري بالبراميل المتفجرة منطقة في حوض اليرموك بريف درعا الغربي التي يتحصن فيها مسلحون موالون لتنظيم داعش.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف جاء بعد فشل مفاوضات لإخراج المسلحين الموالين لداعش من المنطقة مقابل تسليمهم لرهائن من المدنيين يحتجزونهم من المنطقة، وسط أنباء عن تسبب القصف بمقتل عدد من الرهائن.

وكان التلفزيون الرسمي السوري أفاد بأن القوات النظامية سيطرت على كامل منطقة حوض اليرموك بريف درعا من يد التنظيم باستثناء قرية القصير ومرتفعاتها التي يتحصن فيها مسلحوه.

في الشأن السياسي، قال المبعوث الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرنتييف على هامش اجتماعات سوتشي إنه دعا المعارضة المعتدلة إلى تنسيق أكبر مع تركيا لإيجاد حل لما وصفه بالتهديدات الإرهابية في إدلب بما فيها التهديدات بالطائرات المسيرة ضد قاعدة حميميم.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن عرض تقدمت به تركيا لروسيا يتضمن تسليم جسر الشغور للقوات النظامية مقابل فتح طريق حلب جسر الشغور اللاذقية دون اقتتال بشرط عدم الدخول إلى إدلب وريفها.