سورية.. هجوم على مطار الشعيرات وأربعة قتلى في السويداء

تعرض مطار الشعيرات العسكري بريف محافظة حمص لهجوم بطائرات مسيرة عن بعد من دون ورود معلومات عن خسائر، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن عدة تفجيرات هزت منطقة المطار ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية.

ويعتبر هذا الهجوم الأول من نوعه بهذه الوسيلة على المطار بعد أن كانت هذه الهجمات تتركز على قاعدة حميميم التي تتخذها القوات الروسية مقرا لعملياتها في سورية.

وفي السويداء، أعلن عن مقتل أربعة عناصر من ميليشيا موالية للقوات النظامية في اشتباكات مع تنظيم داعش.

وقال المرصد إن مسلحي التنظيم شنوا هجوما انتحاريا على هذه الميليشيا اندلعت على إثره مواجهات عنيفة بين الطرفين تزامنت مع قصف القوات النظامية على مواقع التنظيم في البادية السورية.

وفي دير الزور، قال المرصد إن قوات سورية الديمقراطية بدأت عملية تمشيط واسعة لشريط حدودي مع العراق كانت قد تمكنت من إنهاء سيطرة تنظيم داعش عليه، خاصة بعد تسلل عناصر التنظيم إلى الضفاف الشرقية لنهر الفرات.