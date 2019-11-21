سوزان مبارك "في العناية المركزة"

أكد علاء مبارك نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك إدخال والدته السيدة الأولى السابقة، سوزان مبارك، المستشفى.

وقال علاء في تغريدة إن والدته بقسم "العناية المركزة" من دون أن يوضح طبيعة مرضها، لكنه سعى إلى طمأنه متابعيه بالقول "ستكون الأمور على ما يرام".

وخلال عهد مبارك الذي امتد 30 عاما، كانت زوجته تتمتع بنفوذ سياسي كبير، ووقفت خلف عدة مشروعات، بما في ذلك الجهود المبذولة للقضاء على ختان الإناث.

وأطيح بمبارك، البالغ من العمر الآن 91 عاما، في انتفاضة شعبية عام 2011.

وقضت محكمة عليه بالسجن المؤبد، لكن أعيدت محاكمته ثم برئ فيما بعد، وأفرج عنه عام 2017.