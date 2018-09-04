'سوسيته جنرال' يسوي خلافاته مع أميركا بأكثر من مليار دولار

أعلن مصرف "سوسييتيه جنرال" الفرنسي الثلاثاء أن من المتوقع أن يدفع غرامة بقيمة 1.1 مليار دولار لتسوية خلاف مع السلطات الأميركية التي اتهمته بانتهاك عقوبات مرتبطة بإيران.

وقال ثاني أكبر المصارف الفرنسية في بيان صحافي إنه يتوقع أن يكون قادرا على السداد من أموال مخصصة لتسوية الخلافات بقيمة 1.43 مليار دولار.

وأفاد سوسييتيه جنرال بأنه دخل مرحلة أكثر تقدما من المحادثات مع السلطات الأميركية بهدف حل المسألة في غضون الأسابيع المقبلة.

وكان المصرف موضوع عدة تحقيقات وقضايا في الأشهر الماضية.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن المصرف سيدفع للسلطات في الولايات المتحدة وفرنسا 1.34 مليار دولار لتسوية قضية رشوة مسؤولين في ليبيا والتلاعب بمعدل أسعار الفائدة بين مصارف لندن.

واستقال نائب المدير التنفيذي للمصرف ديدييه فاليه في آذار/ مارس الماضي على خلفية القضية خصوصا حول طريقة التعاطي مع الخلافات.

واستقال أيضا مسؤول العمليات مع صغار الزبائن في تلك الفترة ما أثار قلق المستثمرين وانعكس سلبا على أرباح الربع الأول من العام. إلا أن أرباح المصرف تحسنت في الربع الثاني بفضل النمو في الخارج.

المصدر: أ ف ب