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سويسرا تفوز على صربيا في الوقت القاتل

فرحة لاعبي سويسرا بالفوز على صربيا

فاز منتخب سويسرا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي على نظيره الصربي بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم في روسيا.

سجل ألكسندر ميتروفيتش هدف صربيا الوحيد في الدقيقة 5، بينما سجل لسويسرا جرانيت تشاكا في الدقيقة 52 وشيردان شاكيري في الدقيقة 90.

بهذا الفوز يرتفع رصيد سويسرا إلى أربع نقاط لتحل ثانيا في المجموعة خلف البرازيل بفارق الأهداف، وتجمد رصيد صربيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، وتأجل حسم المتأهلين للدور المقبل إلى الجولة الأخيرة التي ستقام يوم 27 من الشهر الجاري.

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