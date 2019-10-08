سويسريان وكندي يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء

فاز ثلاثة علماء بجائزة نوبل للفيزياء هذا العام، نظير اكتشافهم طريقة لتحسين فهم البشر لعملية تطور الكون.

وأعلنت إدارة الجائزة العالمية الثلاثاء منح الجائزة للعلماء الكندي جيم بيبلز، والسويسري مايكل مايور، والسويسري ديدييه كيلوز، عن اكتشافهم طريقة أفضل لفهم كيفية تطور الكون، وموقع الأرض من الكون.

وكان ثلاثة علماء أطباء قد فازوا الاثنين بجائزة نوبل للطب هذا العام، نظير اكتشافهم لكيفية استشعار الخلايا للأكسجين.

وقد فاز بالجائزة كل من الأميركي ويليام كيلين من جامعة هارفارد الأميركية، والبريطاني بيتر راتكليف من جامعة أوكسفورد البريطانية، والأميركي غريغ سيمنزا من جامعة جونز هوبكينز الأميركية.

وقد حصل الثلاثة على الجائزة جراء اكتشافهم طريقة استشعار الخلايا، وطريقة تكيفها مع مستويات الأكسجين المتاحة فى الجسم.

وفي 11 أكتوبر، تمنح في أوسلو جائزة نوبل للسلام. وتعتبر الناشطة السويدية المراهقة في مجال البيئة غريتا تونبرغ التي تقف وراء حركة "فرايديز فور فيوتشر" الأوفر حظا، وفق مكاتب المراهنات للفوز بالجائزة هذه السنة.

وفي كل الفئات، تكثر التكهنات حول هوية الفائز لكن التوقعات تبقى صعبة ومعقدة إن لم تكن مستحيلة.

ودائما يفتتح موسم نوبل بجائزة نوبل للطب على أن تمنح الخميس جائزتا نوبل للآداب عن 2018 و2019 بعد فضيحة الاعتداء الجنسي التي لطخت سمعة الأكاديمية السويدية.

وعلى صعيد جائزة السلام، تلقت لجنة نوبل النروجية 301 ترشيح هذه السنة لكنها لا تكشف أبدا عن الأسماء.

وعادة ما تكون اللجنة قريبة من اهتمامات الرأي العام. وقد شكلت غريتا تونبرع ظاهرة هذه السنة بسبب الحماسة التي تثيرها في صفوف الشباب في نضالها من أجل لفت انتباه قادة العالم على ضرورة التحرك على صعيد المناخ.

إلا أن الخبراء لا يزالون منقسمين حول الرابط الفعلي بين النزاعات المسلحة والاضطرابات المناخية.