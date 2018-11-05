سويفت تعاقب طهران

أعلن المزود الدولي لخدمات التراسل المالي (سويفت) الاثنين "تعليق" وصول بعض البنوك الإيرانية إلى شبكته، وذلك بعد قرار واشنطن فرض رزمة ثانية من العقوبات على إيران تشمل قطاعي النفط والمال.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعا سويفت الجمعة إلى استبعاد المؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في اللائحة الأميركية السوداء، من خدماتها مع استثناء "التعاملات الإنسانية".

وقالت شركة سويفت من مقرها في بروكسل في بيان إنه "بناء على مهمتها في دعم صلابة النظام المالي العالمي ونزاهته، بوصفها تسدي خدمات عالمية ومحايدة، تعلق سويفت وصول بعض البنوك الإيرانية إلى شبكتها للتراسل".

وأضافت "أن هذا الإجراء، رغم أنه مؤسف، اتخذ من أجل مصلحة واستقرار ونزاهة النظام المالي العالمي في مجمله".

وتتيح خدمات سويفت ربط أكثر من 11 ألف منظمة مصرفية وبنى تحتية وشركات متعاملة في أكثر من 200 بلد ومنطقة.