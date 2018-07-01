سياج عراقي على الحدود مع سورية

بدأت قوات حرس الحدود العراقية ببناء سياج أمني وأبراج مراقبة على طول الحدود مع سورية لمنع عمليات تسلل المسلحين.

وقال المتحدث باسم قيادة قوات حرس الحدود في محافظة الأنبار العقيد أنور حميد نايف إن "العمل بدأ منذ عشرة أيّام بوضع سور أمني هو عبارة عن أسلاك شائكة وأبراج مراقبة على طول الشريط الحدودي مع سورية".

وأضاف أن "المرحلة الأولى التي تمتد على 20 كيلومترا وتفصل بين كل برج وآخر مسافة كيلومتر واحد، مخصصة للمراقبة وصد الهجمات الإرهابية"، مشيرا إلى أن العمل "بدأ من منطقة القائم باتجاه الشمال".

ورغم إعلان بغداد انتهاء الحرب ضد داعش، إلا أنه لا يزال هناك مخاوف من وجود مسلحين في مخابئ في المناطق الصحراوية الفاصلة بين البلدين.

وكشف نايف أنه "سيتم أيضا حفر خندق بعرض ستة أمتار وعمق ثلاثة أمتار، إلى جانب استخدام طائرات مسيرة لمراقبة الحدود بشكل دقيق".

وفيما يتعلق بالمناطق المتبقية على طول الشريط الحدودي الممتد على مسافة 600 كيلومتر، أوضح نايف أن "لجانا من وزارة الدفاع ودول التحالف الدولي بقيادة أميركية ستقوم بزيارة الموقع لتحديد جدوى السور، وفي حال نجاح العملية سيتواصل نصب هذا السور على كامل الحدود مع سوريا".