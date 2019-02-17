سيارات خارقة للمألوف.. هذه أغلاها

لم تعد السيارات التي يتخطى سعرها مليون دولار شيئا نادرا كما كان الأمر في الماضي، فأعدادها تضاعفت منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ فإن هذه "السيارات الخارقة"، والمصنوعة بتصميمات مشابهة لسيارات سباقات السرعة، ومن مواد عالية الكفاء وبتكنولوجيا فائقة، عادة ما تباع قبل أن يبدأ تصنيعها الفعلي.

هذه بعض أغلى السيارات في العالم:

أستون مارتن فالكيري

3.2 مليون دولار

ظهرت التصاميم الأولية لهذه السيارة في 2016، قبل إلان إنتاج أول 150 وحدة منها خلال العام الجاري.

هذه السيارة التي تصنعها شركة أستون مارتن البريطانية بالتعاون مع شركة "ريد بل"، قالت عنها في 2016 إنها ستكون السيارة الأسرع في العالم على الطرق بشكل قانوني.

أستون مارتن دي بي 4

3.87 مليون دولار

بدأ إنتاج هذه السيارة العام الماضي من وحي تصميم قديم يعود للعام 1959.

يمكنها الوصول لسرعة 60 ميلا في الساعة (96.5 كيلومترا) في 6.5 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى 150 ميلا في الساعة (241 كيلومترا).

لامبورغيني فينونو رودستر

4.5 مليون دولار

وفقا لتقارير صحافية في 2018، تسع نسخ فقط تم إنتاجها من هذه السيارة منذ نيسان/أبريل 2014.

السرعة القصوى لهذه السيارة تصل إلى 220 ميلا في الساعة (355 كيلومترا).

مرسيدي ميباك إكسيليرو

8 ملايين دولار

هذه السيارة صنعت منها نسخة واحدة فقط في 2005 شركة مايباك التي كانت وقتها تتبع دايملر كرايسلر، لكنها لم تبع إلا في 2011 عندما اشتراها مغني الراب الأميركي بيردمان.

سرعتها القصوى تصل إلى 218 ميلا في الساعة (351 كيلومترا).

رولز رويس سويبتيل

12.8 مليون دولار

في أيار/مايو 2017 بيعت السيارة الأغلى في العالم لمشتر لم يفصح عن هويته. هذه السيارة مصنوعة باليد وأنتج منها نسخة واحدة فقط.

واستوحى صانعو السيارة تصميمها من تصاميم تعود لعشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.