سيارات "وايمو" في شوارع كاليفورنيا قريبا

حصلت شركة "وايمو" للسيارات ذاتية القيادة التابعة لشركة ألفابيت على موافقة السلطات في ولاية كاليفورنيا على نقل الركاب بصورة تجريبية.

وسمحت لجنة المرافق العامة في الولاية للشركة بالالتحاق ببرنامج "خدمة ركاب السيارات ذاتية القيادة" لتشغيل خدمتها "التاكسي الروبوت" في أماكن محددة في الولاية.

وقالت الشركة إن الموافقة تسمح لها بتجريب الخدمة في منطقة ساوث باي القريبة من لوس أنجليس.

ويشترط البرنامج وجود سائق أمان خلف مقود السيارة عند تشغيلها وعدم تحصيل أموال من الركاب.

وكانت الشركة قد بدأت تجريب هذه الخدمة في ديسمبر الماضي في مدينة فينيكس بولاية أريزونا.

وليست "وايمو" الشركة الوحيدة التي تجرب خدمة ركوب سيارات ذاتية القيادة، فشركة أوبر أيضا تطور وتجرب هذه الخدمة حاليا، ومن المتوقع أن تلحق بهما شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية العام المقبل.