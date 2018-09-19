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سيارة تصدم مشاة أمام أحد مساجد لندن

عنصران في شرطة لندن- أرشيف

أصيب ثلاثة أشخاص بعد أن صدمت سيارة مشاة أمام مسجد في منطقة برانت شمال غربي لندن.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في مركز المجلس الحسيني الإسلامي في أوكسغيت لين في حوالي الساعة 00:35 ت.غ الأربعاء، مشيرة إلى أن أحد الجرحى وهو رجل في الخمسينات من العمر يعاني من إصابة خطيرة في الساق، فيما أصيب الآخران وهما في العشرينات بجروح طفيفة.

وأوضحت أن "الضباط يتعاملون حاليا مع ملابسات الواقعة بعقلية متفتحة"، مشيرة إلى أن البحث جار عن السيارة التي فرت من المكان.

وقالت نقلا عن شهود عيان إن ثلاثة رجال وامرأة كانوا في السيارة المذكورة وطلبت منهم مغادرة المكان.

لكنهم بدل المغادرة، اقتربوا من المركز وواجهوا مجموعة كبيرة من مرتادي المسجد ورددوا كلمات معادية للإسلام. وذكرت الشرطة أن السيارة تعرضت لبعض الأضرار البسيطة قبل أن تسرع من المكان وتصدم الأشخاص الثلاثة.

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