سيارة تصدم مشاة أمام أحد مساجد لندن

أصيب ثلاثة أشخاص بعد أن صدمت سيارة مشاة أمام مسجد في منطقة برانت شمال غربي لندن.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في مركز المجلس الحسيني الإسلامي في أوكسغيت لين في حوالي الساعة 00:35 ت.غ الأربعاء، مشيرة إلى أن أحد الجرحى وهو رجل في الخمسينات من العمر يعاني من إصابة خطيرة في الساق، فيما أصيب الآخران وهما في العشرينات بجروح طفيفة.

وأوضحت أن "الضباط يتعاملون حاليا مع ملابسات الواقعة بعقلية متفتحة"، مشيرة إلى أن البحث جار عن السيارة التي فرت من المكان.

Appeal following collision near Muslim community centre in Cricklewood #Brent https://t.co/hCj8p4BHYm pic.twitter.com/66CivPbV0U — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 19, 2018

وقالت نقلا عن شهود عيان إن ثلاثة رجال وامرأة كانوا في السيارة المذكورة وطلبت منهم مغادرة المكان.

لكنهم بدل المغادرة، اقتربوا من المركز وواجهوا مجموعة كبيرة من مرتادي المسجد ورددوا كلمات معادية للإسلام. وذكرت الشرطة أن السيارة تعرضت لبعض الأضرار البسيطة قبل أن تسرع من المكان وتصدم الأشخاص الثلاثة.