مالك السيارة المتروكة للإعصار في ساوث كارولينا يحكي قصتها

لفتت سيارة جيب حديثة كانت متروكة على شاطئ البحر في مدينة ميرتل بيتش بولاية ساوث كارولينا أثناء مرور الإعصار دوريان، انتباه الأميركيين وأثارت حيرتهم.

وبعدما نشرت قناة تلفزيونية محلية مقطع فيديو للسيارة، بينما تضربها أمواج المحيط، ورياح الإعصار العاتية، اتصل مالك السيارة بالقناة وشرح ملابسات الموقف.

وقال، طالبا عدم الإفصاح عن هويته، إنه أعار السيارة لابن عمه "الذي قصد شاطئ المحيط لالتقاط صور لشروق الشمس قبل وصول الإعصار إلى المنطقة".

وأضاف أن الإعصار فاجأ ابن عمه الذي راح يطلب مساعدة الناس لإخراج السيارة من المياه، لكن الظروف الجوية منعت أي أحد من الاقتراب.

وأوضح أن قريبه لم يخبره بالواقعة، لكنه علم بها عن طريق رجال الشرطة الذين قدموا إلى منزله لإبلاغه عن السيارة.

وأعرب المالك عن أمله بأن لا تكون سيارته قد تلفت كليا.