سيارة مفخخة تستهدف سجنا يضم عناصر من داعش في الحسكة

قالت الإدارة الكردية الذاتية في شمالي سوريا السبت إن سيارة مفخخة انفجرت في محيط سجن بمدينة الحسكة الذي يضم مئات المعتقلين من تنظيم داعش.

وذكرت الإدارة في بيان أن السيارة انفجرت بمحاذاة سجن غويران فجر السبت مما أدى إلى الحاق اضرار بالغة بأحد جدران السجن من دون تسجيل إصابات بشرية.

وكانت قوات سوريا الديموقراطية قالت الجمعة إن خمسة معتقلين من تنظيم داعش فروا من أحد السجون التي تديرها بعد سقوط قذائف تركية في جواره في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا.

وتشن تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ الأربعاء هجوما عسكريا ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، التي أبدت خشيتها من أن يُؤدي ذلك إلى عودة تنظيم داعش، الذي تحتجز قوات سوريا الديموقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات مكتظة.