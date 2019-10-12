Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
سورية

سيارة مفخخة تستهدف سجنا يضم عناصر من داعش في الحسكة

عنصر أمن كردي أمام سجن في الحسكة

قالت الإدارة الكردية الذاتية في شمالي سوريا السبت إن سيارة مفخخة انفجرت في محيط سجن بمدينة الحسكة الذي يضم مئات المعتقلين من تنظيم داعش.

وذكرت الإدارة في بيان أن السيارة انفجرت بمحاذاة سجن غويران فجر السبت مما أدى إلى الحاق اضرار بالغة بأحد جدران السجن من دون تسجيل إصابات بشرية.

/**/ /**/ /**/ القصف استهدف سجنا وفق ما قالت قوات سوريا الديمقراطية.
على صلة

قسد: فرار خمسة معتقلين من داعش إثر قصف تركي لسجن

/**/ /**/ /**/ صورة من مقطع فيديو يظهر لحظة هروب سجناء من سجن في القامشلي
على صلة

فيديو يرصد هروب سجناء دواعش في القامشلي

وكانت قوات سوريا الديموقراطية قالت الجمعة إن خمسة معتقلين من تنظيم داعش فروا من أحد السجون التي تديرها بعد سقوط قذائف تركية في جواره في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا.

وتشن تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ الأربعاء هجوما عسكريا ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، التي أبدت خشيتها من أن يُؤدي ذلك إلى عودة تنظيم داعش، الذي تحتجز قوات سوريا الديموقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات مكتظة.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG