دعا زعيم حزب "فوكس" الإسباني، سانتياغو أباسكال، إلى بناء جدار يفصل مدينتي سبتة ومليلية، الواقعتين تحت السيادة الإسبانية، عن المغرب.

وقال أباسكال، في تصريح نقلته وسائل إعلام إسبانية، إنه يقترح "بناء جدار بين المغرب وسبتة ومليلية مشابه للجدار الذي يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بناءه على الحدود الأميركية المكسيكية".

وأورد زعيم الحزب اليميني أن "المغرب هو الذي ينبغي أن يدفع تكاليف هذا الجدار"، كما اقترح أن يعهد بمهمة مراقبة الحدود إلى الجيش وليس لقوات الأمن كما هو الحال عليه حاليا.

ويعد حزب "فوكس" من أشد الأحزاب اليمينية الإسبانية عداء للمهاجرين، إذ يدعو إلى وضع حد لدخولهم للبلاد وإلى عدم استفادتهم من أي خدمات اجتماعية.

وخلال الانتخابات التي جرت العام الماضي تركزت حملة "فوكس" تحديدا على مواجهة الهجرة غير الشرعية.

المصدر: وسائل إعلام إسبانية