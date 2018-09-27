اعتقال ناشط تركي بسبب منشور على فيسبوك

أحيل عضو مجلس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض إدريس إلهان إلى المحكمة بسبب منشور كتبه على فيسبوك.

وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت إلهان من محل إقامته بمدينة سعرت جنوب شرق تركيا بعد مداهمة منزلة بسبب تغريدة كتبها عن ارتفاع سعر الدولار في تركيا.

وكان إلهان قد كتب منشورا على فيسبوك قال فيه "نحن لا نغرق لأن الدولار ارتفع، بل على العكس، فإن الدولار ارتفع لأننا نغرق. الدولار يعادل 7.15 ليرة".

وأحيل إلهان لمحكمة الصلح والجزاء بعد عرضه على النيابة العامة بتهمة مخالفته قانون أسواق رأس المال.

ووجهت تهم الترويج لمنظمة إرهابية ومخالفة قانون سوق رأس المال لإلهان، فيما رفضت المحكمة طلب محاميه بالمراجعة القضائية بدلا من الاعتقال.

