سياسي من السيخ يضرب مثالا بكيفية الرد على معادي الإسلام

رد سياسي كندي يتبع للديانة السيخية على شخص هاجمه على اعتبار أنه مسلم بأنه "لا مكان للكراهية في كندا".

ولاقى رد النائب الكندي غوراتان سينغ الإعجاب، بعدما هاجمه شخص باعتبار أنه مسلم خلال فعالية في ميسيساغا بعدم وجود مكان للكراهية ولم يقم بتصحيح الشخص الذي هاجمه بالقول إنه غير مسلم.

الفيديو حاز على أكثر من 900 ألف مشاهدة، ونشره سينغ كتغريدة مثبتة على حسابه الرسمي في تويتر. ووجه مؤسس تحالف "ناشونال سيتزنز" ستيفن غارفي الاتهامات لسينغ وسأله أكثر من مرة إذا ما كان يدعم تطبيق الشريعة الإسلامية و"الإسلام السياسي".

ونشر النائب سينغ فيديو لاحقا أكد فيه أن أفضل طريقة للرد على معادي الإسلام "بعدم القول إنا لسنا مسلمين"، بل القول إن الكراهية "أمر غير جيد" وأن الشعب الكندي يدين هذا الفعل وأن ما حصل "لا يعتبر تصرفا نابعا من شخص ينتمي إلى كندا".