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سيالة لـ'الحرة': قصف معيتيقة تم خلال هبوط طائرات مدنية

محمد سيالة

قال وزير الخارجية الليبي في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة الاثنين إن غارة شنتها قوات "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر على مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، تمت خلال هبوط طائرات مدنية في المطار.

وأوضح سيالة في حديث لـ "الحرة" أن حكومته "في حالة دفاع عن المدنيين في العاصمة"، واصفا قصف المطار بالتطور الخطير.

وكان مراسل "الحرة" في العاصمة الليبية أفاد الاثنين بتعرض مطاري معيتيقة وطرابلس لغارات وسط استمرار المواجهات بين القوات الموالية لحكومة الوفاق وبين "الجيش الوطني الليبي".

صور حصرية للحرة من داخل مطار طرابلس
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صور حصرية للحرة من داخل مطار طرابلس

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وتوقفت الحركة الجوية في طرابلس فيما يجري إجلاء المسافرين من مطار معيتيقة الوحيد العامل في العاصمة.

وأشاد سيالة ببيان وزير الخارجية الأميركي حول ضرورة وقف التصعيد في طرابلس قائلا "ننظر إليه بإيجابية".

وانتقد الوزير في حكومة الوفاق الموقف الدولي من الأزمة الليبية التي تفاقمت مطلع الشهر الجاري، مشيرا إلى أن التدخل الدولي في الأزمة أمر بيد المجموعة الدولية.

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