سيتي.. خسارة تطيح بالآمال

تلقت آمال مانشستر سيتي لطمة قد تكون باهظة الثمن بعدما عوض نيوكاسل يونايتد المتعثر تأخره ليهزم حامل اللقب 2-1 في استاد سانت جيمس بارك الثلاثاء.

وبهذه الخسارة تضاءلت آمال سيتي في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان سيتي بعيدا تماما عن أفضل مستوياته لكن هدفا سجله سيرجيو أغويرو بعد مرور 24 ثانية بدا أنه سيسهل طريقه نحو فوز كان سيضعه على بعد نقطة واحدة من ليفربول المتصدر.

وبدلا من ذلك، رد نيوكاسل الموجود فوق منطقة الهبوط مباشرة بطريقة غير متوقعة في الشوط الثاني، وسجل له سالومون روندون، ومات ريتشي.

ووضعت هذه النتيجة حدا لبداية مذهلة من فريق المدرب بيب غوارديولا للعام الجديد، بعد أن بدا مستعدا لتحقيق فوزه الثامن على التوالي في 2019 بمجرد أن سجل أغويرو أسرع هدف في هذا الموسم في الدوري الممتاز.

وألغي هدف ثان سجله أغويرو بعد أن قرر الحكم أن كيفن دي بروين نفذ ركلة حرة بدون الحصول على إذنه في واقعة حصل فيها اللاعب البلجيكي على إنذار.

لكن سيتي دفع ثمن مستواه الباهت رغم استحواذه على الكرة، واستغل روندون دفاعا سيئا ليعادل النتيجة قبل أن يرتكب فرناندينيو مخالفة ضد شون لونجستاف داخل المنطقة ليسمح لريتشي بإشعال سعادة الجماهير في المدرجات.

ويلتقي ليفربول بملعبه مع ليستر سيتي الأربعاء حيث سيكون بوسعه توسيع الفارق إلى سبع نقاط مع سيتي إذا خرج منتصرا.