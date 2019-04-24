سيتي يقترب من الاحتفاظ باللقب

قطع مانشستر سيتي خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2 - صفر على غريمه مانشستر يونايتد في أولد ترافورد الأربعاء ليعود للصدارة.

ويملك سيتي الآن 89 نقطة ويتفوق بنقطة واحدة على ليفربول مع تبقي ثلاث مباريات لكل منهما على انتهاء الموسم ولن يواجه الاثنان أي منافس من الستة الأوائل.

وما زال فريق المدرب أولي جونار سولشار في المركز السادس وله 64 نقطة خارج المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا لتخفت البداية الواعدة للمدرب النرويجي.

وسيحرص يونايتد على إعادة بناء صفوفه بعد انتهاء الموسم خاصة أنه خسر سبع مرات في آخر تسع مباريات بجميع المسابقات وانهار أمام هيمنة سيتي وتمريراته الذكية وتحركاته في الشوط الثاني.

وسجل برناردو سيلفا وليروي ساني هدفين في الشوط الثاني ليحقق سيتي فوزه 11 على التوالي في الدوري.

ونظريا يبدو سيتي أقرب لنيل اللقب مما سيسبب إحباطا شديدا لليفربول الذي خسر مرة واحدة فقط هذا الموسم.

لكن فينسن كومباني قائد سيتي أكد أن المهمة لم تنته بعد.

وقال المدافع البلجيكي "لم تحسم الأمور. بيرنلي فريق صعب على ملعبه وهناك متسع من المباريات أمامنا وأمام ليفربول".

"نحتاج إلى ثلاثة انتصارات ولا يمكن توقع أن يهدر المنافس أي نقاط".